Manovra, martedì il voto in Senato per l'approvazione

La Manovra, dopo il via libera della Camera, approda martedì al Senato.

L'obiettivo è arrivare all'approvazione definitiva entro il 31 dicembre per evitare l'esercizio provvisorio. L'Aula è convocata alle 14 per l'avvio della sessione di bilancio, con le comunicazioni del Presidente Ignazio La Russa. Per le 13 è invece convocata la conferenza dei capigruppo.