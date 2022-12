Manovra, Berlusconi: "Grazie a noi si è chiuso il solito teatrino"

"Ci volevamo noi per aumentare le pensioni e aiutare i giovani"

"Ci volevamo noi - continua Berlusconi nel suo post - per aumentare le pensioni minime che, l'ultima volta, erano state aumentate proprio dal nostro governo. Ci volevamo noi per trovare una soluzione capace di aiutare i più giovani a trovare finalmente un lavoro e questa soluzione si chiama zero tasse e decontribuzione per le ragazze e i ragazzi nuovi assunti. Ci volevamo noi per offrire soluzioni concrete e per chiudere il solito 'teatrino'. Il lavoro nostro e del centrodestra è appena iniziato. Grazie a Forza Italia possiamo tutti guardare al nuovo anno con speranza e fiducia. Auguri, Italia!".