Silvio Berlusconi iscritto al Famedio, il "Pantheon" dei grandi milanesi

Paolo Berlusconi: "E' un onore"

"Paolo Berlusconi, al termine della cerimonia al Cimitero Monumentale di Milano, ha commentato: "E' un onore per mio fratello e per la nostra famiglia essere ricordato in questo tempio. E' un onore anche per la città di Milano aver avuto un cittadino come Silvio che ha rappresentato un imprenditore visionario, un uomo di sport che ha vinto tutto quello che c'era da vincere. Un uomo di governo, uno statista che è stato conosciuto e amato in tutti i Paesi del mondo".