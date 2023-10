23 ottobre 2023 16:49 TEMPO REALE

Monza, chiusi i seggi per le elezioni suppletive del Senato | Galliani in testa con il 52,66% dei voti

La sfida è fra Adriano Galliani per il centrodestra, Marco Cappato per il centrosinistra, l'outsider Cateno de Luca per Sud chiama Nord e altri cinque candidati