Comunali Foggia, chiusi i seggi per l'elezione del sindaco

A Foggia si sono chiusi i seggi per l'elezione del sindaco e dei 32 componenti del Consiglio comunale, dopo il periodo di commissariamento, durato quasi due anni, in seguito allo scioglimento per infiltrazioni mafiose.

Cinque i candidati alla fascia tricolore: Maria Aida Episcopo, dirigente dell'ufficio scolastico provinciale, espressione del campo largo progressista, formato dal M5s, Pd, Italia Viva, Azione e sei liste civiche; Raffaele Di Mauro, avvocato, sostenuto dalla coalizione di centrodestra; Nunzio Angiola, docente universitario, già parlamentare, con quattro liste; Antonio De Sabato, ex consigliere comunale, sostenuto da due liste e Giuseppe Maniera, commercialista, già consigliere comunale, sostenuto da due civiche.