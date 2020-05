Silvio Berlusconi: “Il Mes è un atto di generosità dei nostri partner europei"

"La polemica su questo Mes per la sanità non riesco a capirla: sono 36 miliardi euro, con un interesse allo 0,1 per cento e senza vincoli". Silvio Berlusconi interviene in collegamento telefonico a "Mattino Cinque" e sulla necessità del Mes per il nostro Paese aggiuge: "Sembra fatto apposta per l'Italia, siamo quelli a cui serve di più perchè abbiamo un bisogno drammatico di denaro da immettere nel sistema economico e il Mes ce lo offre praticamente gratis". Per il leader di Forza Italia si tratta "di un atto di generosità dei nostri partner europei, che dovremmo apprezzare".

"Questo Mes - conclude Berlusconi - è così conveniente che dovremmo assolutamente accettarlo: una posizione, quella di chi dice no, assolutamente incomprensibile, autolesionista, chiaramente strumentale in chiave antieuropea".