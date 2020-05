L'Italia verso il no al Mes, Conte lascia una porta aperta solo se lo chiederà anche la Francia

Giuseppe Conte non ha cambiato idea: l'Italia deve dire no al Mes. "Non ci serve" ha più volte dichiarato il premier. Poco cambia, secondo Conte, se adesso sul tavolo c'è il "nuovo Meccanismo europeo di stabilità". In ballo, per l'Italia, potrebbero esserci 37 miliardi che ci verrebbero prestati a tasso zero. Le famose "condizionalità", però, potrebbero far diventare amarissimo lo "zuccherino" europeo. Ecco, quindi, che Conte - secondo quanto riportato da Repubblica -avrebbe ribadito anche nelle ultime ore il suo pensiero: "No al Mes, a meno che non se ne avvalga anche la Francia". Al momento nessun Paese ha chiesto di potersi avvalere del nuovo Mes.