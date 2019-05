Sicurezza, Salvini replica a Di Maio: con i no, non si fa niente

Se Luigi Di Maio "ha delle idee le dica. Io sto sentendo tanti no, però con i no non si va da nessuna parte". Così Matteo Salvini ha commentato le parole di Luigi Di Maio che, sul decreto sicurezza bis, si era detto deluso. "Le proposte aggiuntive sono benvenute - ha quindi detto Salvini -. Se tutti i ministri portassero i risultati che ho portato io, l'Italia sarebbe un Paese migliore".