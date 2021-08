Matteo Salvini attacca il ministro dell'Interno sulla sicurezza. " A Draghi ho chiesto un incontro a 3 con Lamorgese . Se il ministro è capace lo faccia, altrimenti lasci il posto a qualcun altro", afferma il leader della Lega. Sul rave di Viterbo , Salvini accusa: "E' lei la responsabile di quel che accade in Italia. Non si può scaricare il barile sul questore, se da mezza Europa entrano indisturbati migliaia di giovani con alcol e droga".

"Se da mezza Europa con tir, camper, alcol e droga entrano indisturbati in Italia migliaia di giovani", con "morti, stupri feriti, animali uccisi, non per sei ore ma per sei giorni - ha spiegato Salvini -, la Pubblica Sicurezza dà un'immagine all'Europa devastante, altro che attenzionare i terroristi talebani che rischiano di arrivare dall'Afghanistan, qua non riusciamo a bloccare qualche sciroccato che viene a far casino in provincia di Viterbo".