Fratelli d'Italia respinge la proposta avanzata da Matteo Salvini di creare una federazione di Centrodestra che possa essere anche una colonna di riferimento per il governo Draghi. "E' una proposta sensata ma non coinvolge Fratelli d'Italia, che si trova all'opposizione del governo. Siamo disponibili, invece, a una riunione settimanale dei capigruppo", hanno fatto sapere fonti di Fdi.

La riunione, fa sapere il partito guidato da Giorgia Meloni, servirebbe "per rafforzare le idee della coalizione nelle politiche del governo, finora troppo spostate a sinistra". A rilanciare la proposta della federazione, dando anche una tempistica precisa, era stato il leader della Lega. "Non si parla di un partito unico - aveva spiegato Salvini -, ma di una federazione. Cioè, una semplificazione del Centrodestra. L'ho proposto in Europa, a Lega Forza Italia e Fratelli d'Italia per fare un gruppo unico, di circa 200 europarlamentari, che contrasti i socialisti e la sinistra".