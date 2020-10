Sicurezza e immigrazione, via libera in Cdm al nuovo decreto | Bellanova: "Si chiude una pagina buia"

Nel corso della discussione tra i ministri di M5s, Pd, Italia Viva e LeU non si sarebbero registrate criticità particolari. Passano così, come da accordo di maggioranza raggiunto a luglio, le norme che superano le sanzioni milionarie alle Ong e riformano il sistema dell'accoglienza, introducendo tra l'altro il regime di protezione speciale. Il dl è stato approvato dopo neanche un'ora dall'inizio del Cdm.

Dare il cellulare a un detenuto diventa reato - Il testo, su proposta del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, prevede inoltre il reato per chi introduce in carcere un cellulare a un detenuto. La pena va da uno a quattro anni sia per chi lo introduce sia per chi lo riceve. Nel regime precedente al decreto sicurezza il reato si configurava come illecito disciplinare sanzionato all'interno del carcere.

Bellanova: "Abbiamo mantenuto l'impegno" - Le decisioni di Salvini, ha sottolineato Bellanova, "avevano rigettato nell'ombra e nell'invisibilità migliaia di uomini e donne trasformati da una norma sbagliata e malvagia in clandestini e privati. Abbiamo mantenuto l'impegno preso subito dopo la nascita di questo governo e tenuto fede a principi per noi assolutamente fondanti. Reintrodurre la protezione umanitaria, ripristinare il sistema di accoglienza diffusa, rendere più semplici le procedure per accedere alla cittadinanza, riaffermare i principi su cui si fonda il Codice di navigazione".

Orlando: "Si cancella la vergogna di Salvini" - La decisione del Cdm è stata commentata anche dal vicesegretario del Pd, Andrea Orlando. "I decreti insicurezza di Salvini vanno in soffitta. Il Pd ripristina la civiltà e lo stato di diritto. Si cancella una vergogna e si riorganizza l'accoglienza per promuovere l'integrazione e garantire la sicurezza per tutti".

Provenzano: "Ci abbiamo messo un po', ma è caduto il muro" - "Stasera in Italia cade un muro. Ci abbiamo messo un po', un po' troppo, ma ora i cosiddetti decreti sicurezza di Salvini non esistono più", ha dichiarato il ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano. "Anche le parole tornano al loro posto: migrazioni, protezione, accoglienza, legalità. Avanti ancora, verso un Paese con più diritti e più umanità".