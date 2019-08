Si vota il decreto sicurezza bis: governo in bilico | Ecco i numeri che fanno tremare la maggioranza

Fondamentale il quorum - Se tutti i 321 senatori, compresi quelli a vita, dovessero essere presenti (cosa molto improbabile ad agosto), il quorum per il via libera alle leggi salirebbe fino a 161. La maggioranza di governo sulla carta può contare su 165 voti ma dentro questo esercito ci sono senatori come Bossi, che non vota ormai da tempo. E anche qualche elemento dei 5s che da tempo ha espresso critiche verso il dl sicurezza bis.



La stampella di chi non vuole le elezioni - Ci sono però diversi elementi che potrebbero dare una mano alla maggioranza. C'è chi ha espresso parere favorevole al dispositivo come i tre senatori della Sudtiroler Volkspartei e i due del Maie, gli eletti all'estero. E poi ci sono quelli che di andare alle elezioni proprio non ci tengono. Come ad esempio di due senatori del M5s espulsi, Maurizio Buccarella e Carlo Martelli: loro non hanno mai fatto mancare il voto al governo. Senza contare alcuni elementi della minoranza, anche loro restii a lasciare la poltrona.



Gli "amici" di Salvini - Ci sono poi alcuni elementi di Forza Italia, vicini al governatore Giovanni Toti, che potrebbero dare una mano a Salvini e lasciare l'Aula facendo abbassare il quorum. Il loro partito, dice la capogruppo Anna Maria Bernini, "pur condividendo quasi tutto il decreto, ha deciso di astenersi perché mancano risorse economiche alle forze dell'ordine". Astensione anche per Fratelli d'Italia ma senza lasciare l'Aula.