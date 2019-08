Salvini: "Stufo degli attacchi di Dibba-Di Maio, la pazienza finisce"

"Non me ne frega nulla dei brindisi che fa in spiaggia il ministro Salvini - ha attaccato ancora Di Battista sui social -. Mi indigna il fatto che a causa della Lega Nord molte cooperative (anche Coop rosse legate al Pd) sono pronte a brindare per gli appalti che arriveranno sulle grandi opere inutili".



Nelle querelle è intervenuto anche Vittorio Di Battista, il padre dell'ex deputato M5s, che, sempre su Facebook, ha scritto: "Aiutatemi. Sono preoccupatissimo, il Cassoeula, più grasso e sudaticcio del solito, stasera 'manda a quel paese' Di Battista. Eilà, Dudù, con chi ce l'hai? A me lasciami fuori, Siri non lo conosco, Rixi non so chi sia, i rubli non li ho mai visti e quando voglio scrivere 'lega' mi esce sempre la 'esse', quella di sega...".



Salvini: "Stufo degli attacchi di Di Battista e Di Maio, pazienza ha un limite" - In serata Salvini ha rincarato la dose. "Di Battista, Di Maio, Grillo, Toninelli: o tutti fanno il loro lavoro o la pazienza finisce", ha detto infatti il vicepremier alla festa della Lega di Colico, in provincia di Lecco. "Nelle prossime settimane ci sarà bisogno di coraggio e idee chiare. Non è la stagione delle mezze misure. O le cose le facciamo bene o le mezze misure non ci piacciono - ha aggiunto -, e lo dico non alle opposizioni, sono stufo di attacchi di quelli che dovrebbero essere alleati".



Salvini: "Autonomia non la vogliono alcuni politici ladri del Sud" - Salvini è passato a parlare di Autonomia e Tav, i temi sui quali la maggioranza si spacca, non risparmiando affondi contro gli alleati di governo. "I nemici dell'Autonomia sono alcuni politici ladri e incapaci del sud, che da 50 anni derubano il Paese. Con l'Autonomia - ha infatti detto - gli incapaci vanno a casa". Parlando poi della Tav ha spiegato che "mercoledì si vota una mozione dei 5 stelle per bloccarla: chiunque dirà no alla Tav stia bene attento perché mette a rischio il governo".