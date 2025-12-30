Mattarella prepara il discorso di Fine Anno: "I giovani prendano in mano le sorti della Repubblica"

Entrando nelle case degli italiani prima del cenone di fine anno, dei brindisi e degli auguri, Mattarella non potrà poi tacere sulla difficile situazione internazionale, quel "crinale pericoloso" sul quale da tempo ci muoviamo, che è spesso il punto di partenza dei suoi ragionamenti. Non si tratta solo di politica estera ma di un aspetto che ha a che fare direttamente con la vita degli italiani, in termini di fiducia nel futuro. Invocare una pace "vera e giusta", sia per l'Ucraina che per il Medio Oriente come pure in tutti i quadranti di crisi, significa allora provare a ricostruire la speranza e a rilanciare un ordine internazionale in crisi. Dare nuova forza a quel sistema di valori che ha fatto sì che per 70 anni regnasse la pace tra Paesi che si erano a lungo combattuti e che l'Europa, nonostante tutto, resti "una delle più riuscite esperienze di pace tra i popoli e di democrazia".