Quirinale, Mattarella consegna il Tricolore agli atleti azzurri di Milano-Cortina

Un incontro solenne al Quirinale ha segnato la cerimonia di consegna del Tricolore ai portabandiera degli atleti italiani in partenza per i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano-Cortina 2026. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto la delegazione azzurra composta da sportivi, tecnici e dirigenti. La rappresentanza era guidata dal presidente del Coni Luciano Buonfiglio e dal presidente del Comitato Italiano Paralimpico Marco Giunio De Sanctis. La cerimonia si è aperta con l’Inno nazionale, eseguito da un quartetto d’archi del Teatro dell’Opera di Roma, seguita dagli interventi dei vertici sportivi e del ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi. Nel momento centrale dell’incontro, Mattarella ha consegnato la Bandiera italiana agli alfieri della squadra olimpica Arianna Fontana, Federico Pellegrino, Amos Mosaner e Federica Brignone, e agli alfieri della squadra paralimpica René De Silvestro e Chiara Mazzel. Il Presidente ha poi rivolto un discorso agli atleti, definendosi uno dei tanti tifosi e augurando successi sportivi e nuove amicizie.