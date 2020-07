Sentenza Berlusconi, il giornalista Manzo: "Esposito mi chiamò il giorno della sentenza"

"Primo agosto 2013, giorno della sentenza per Silvio Berlusconi. Vengo raggiunto da una telefonata dell'allora presidente della sezione Feriale della Corte di Cassazione, il dottor Antonio Esposito. Non rispondo subito per la sorpresa. Vado nell'ufficio del mio direttore dell’epoca, Alessandro Barbano, entro, il telefono squilla ancora e rispondo. Da giornalista tento di portare il discorso sul processo, lui non voleva parlarne, ma poi abbiamo fissato l'intervista che poi si è svolta quattro giorni dopo”. A parlare a News Mediaset è Antonio Manzo, l'ex giornalista del Mattino - ora direttore del quotidiano La città di Salerno - che intervistò Esposito sul retroscena della condanna di Berlusconi per il processo Mediaset.