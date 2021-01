"Senatori a vita non muoiono mai", Segre a Salvini: "Grazie, sono scaramantica"

Ansa

Non cede alle polemiche, Liliana Segre, nonostante la battuta infelice di Matteo Salvini sulla longevità dei senatori a vita abbia suscitato indignazione in Aula, e non solo. "Sono molto scaramantica - spiega - uno che dice così è una bellezza, da questo punto di vista, ho 90 anni e va bene". "Poi - rivela - è venuto e mi ha spiegato che non erano parole sue".