Governo, Segre: indignazione e dovere, voto fiducia a Conte

Ansa

"Sì, parto per Roma, per fare il mio dovere martedì a Palazzo Madama. Non partecipo ai lavori del Senato da mesi perché, alla mia età, sono un soggetto a rischio e i medici mi avevano consigliato di evitare, ma di fronte a questa situazione ho sentito un richiamo fortissimo, un misto di senso del dovere e di indignazione civile". Lo dice la senatrice a vita Liliana Segre su "Il Fatto quotidiano". "Ho deciso di dare la mia fiducia al governo".