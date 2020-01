Senato, tornano le pensioni d'oro?

La Commissione contenziosa del Senato avrebbe deciso di ripristinare il vecchio sistema di calcolo dei vitalizi per gli ex senatori. Per l'ufficialità ci vorrà qualche giorno, ma ormai la rotta è tracciata: addio ai tagli, tornano le pensioni d'oro. Potrebbe dunque essere cancellata la riduzione dei compensi mensili che era arrivata in alcuni casi anche all'80%, benché in media si attestasse sul 45%.