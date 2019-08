Senato, il governo incassa la fiducia: il decreto Sicurezza bis diventa legge

FdI astenuta, FI è rimasta in Aula senza votare - Fratelli d'Italia, come annunciato, si è astenuta mentre Forza Italia non ha partecipato al voto pur rimanendo in Aula.



Cinque i dissidenti del Movimento - Sono cinque gli assenti M5s in Senato che non hanno quindi votato la fiducia al dl Sicurezza bis: si tratta di Virginia La Mura, Matteo Mantero, Michela Montevecchi, Lello Ciampolillo, Elena Fattori. Assente anche la senatrice 5 Stelle Bogo Deledda che ha però problemi di salute. Per la Lega assenti anche Umberto Bossi (sempre per ragioni di salute) e Massimo Candura per motivi personali. Assenti anche i sei senatori a vita.



Salvini ringrazia la Vergine Maria - "Il decreto Sicurezza bis, più poteri alle forze dell'ordine, più controlli ai confini, più uomini per arrestare mafiosi e camorristi, è legge. Ringrazio voi, gli Italiani e la Beata Vergine Maria". E' il commento a caldo del vicepremier Matteo Salvini, che ha lasciato l'Aula di Palazzo Madama senza attendere il conteggio dei voti.



Zingaretti: "Grazie agli schiavi M5s ora l'Italia è più insicura" - "Il decreto Salvini è passato, l'Italia è più insicura. Grazie agli schiavi 5 Stelle la situazione nelle città e nei quartieri rimarrà la stessa, anzi peggiorerà. Avevamo chiesto il contratto per i lavoratori delle forze dell'ordine, presidi nei quartieri a rischio, rilancio e risorse dei patti della sicurezza con i sindaci, investimenti per il recupero delle periferie. Ma niente. Di tutto questo non c'è nulla, così come non c'è nulla sulla lotta alle mafie, nemmeno l'ombra. Il crimine ringrazia, le persone sono sempre sole e le paure aumentano. Salvini ci campa". E' quanto scrive in una nota il segretario del Pd, Nicola Zingaretti.



Sit-in di protesta davanti a Palazzo Madama - "Una pagina vergognosa per il Parlamento che lascerà a lungo i segni nella civiltà giuridica di questo Paese. Fa molta impressione l'allineamento dei Parlamentari del M5s e il delirio di Salvini. Ci siamo opposti con il nostro No dentro le istituzioni. Porteremo fuori la protesta. L'Italia merita di più di questo". Lo ha detto il senatore di Leu, Francesco Laforgia, nel corso del sit-in di protesta contro il dl Sicurezza bis davanti a Palazzo Madama.