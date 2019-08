in attesa dell'ok del senato 5 agosto 2019 18:17 Dl Sicurezza Bis, ecco cosa prevede il testo Cinque articoli sul soccorso in mare. Maxi-multe a chi viola il divieto di ingresso e tre milioni di euro per fronteggiare lʼimmigrazione clandestina

Il dl Sicurezza Bis è composto di diciotto articoli, di cui i primi cinque riguardanti il soccorso in mare. Gli altri modificano il codice penale, in particolare la gestione dell'ordine pubblico durante le manifestazioni sportive e di protesta.

Paletti per l'accesso delle navi e maxi-multe - Il ministro dell'Interno, recita il provvedimento, "può limitare o vietare l'ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale" per motivi di sicurezza, quando venga violato il testo unico sull'immigrazione e sia stato compiuto il reato di "favoreggiamento dell'immigrazione clandestina". Inoltre, in caso di "violazione del divieto di ingresso, transito o sosta in acque territoriali italiane", il comandante della nave viene sanzionato con una multa che va dai 150mila euro fino al milione. E' previsto anche il sequestro dell'imbarcazione.

Il testo prevede uno stanziamento di tre milioni di euro nel prossimo triennio per il contrasto al reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e per operazioni di polizia sotto copertura: 500 mila euro per il 2019, un milione per il 2020 e un milione e mezzo per il 2021.