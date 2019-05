Sea Watch, Salvini: "Sono delinquenti, in Italia non hanno un porto" | Fonti del Viminale: "Nave verso la Tunisia"

Il vicepremier Matteo Salvini conferma il "no" allo sbarco della Sea Watch , la Ong tedesca che ha salvato 65 migranti al largo della Libia . "Non c'è premier o ministro 5 stelle che tenga: in Italia i trafficanti di esseri umani non arrivano", ha detto il ministro dell'Interno leghista sostenendo di aver "salvato molte vite con la fermezza" e definendo i membri dell'organizzazione "delinquenti e trafficanti" che "un porto in Italia non ce l'hanno".

Secondo fonti del Viminale, "la nave sta rispettando la diffida della guardia di finanza e ha ricevuto indicazioni di fare rotta verso la Tunisia". Salvini ha poi ribadito che "la sentenza della Corte Ue contro i respingimenti non incide sulla normativa italiana. Noi andiamo avanti ad espellere chi viene trovato a commettere atti delittuosi".



Parlando dell'audizione del suo capo di gabinetto davanti al Tribunale dei ministri di Catania, il ministro dell'Interno ha aggiunto che "il 99% di giudici, magistrati e pm fa bene il proprio lavoro, ma se qualcuno usa denaro pubblico per fare politico e processare un ministro perché fa il proprio lavoro, questo mi da fastidio. Processatemi, ma non convocate i miei collaboratori. Chiamate me, vengo anche domani a Catania".



Di Maio: "Di uomini soli al comando non ne sentiamo la mancanza" - "Dalle continue dichiarazioni che escono è evidente che c'è chi vuole alzare il livello di scontro. Non c'è molto da aggiungere rispetto agli attacchi al presidente del Consiglio, che ha tutto il sostegno mio e del governo. Dico solo che per la legge dei grandi numeri, se tutti pensano una cosa e c'è un singolo contrario, forse ha torto il singolo. Di uomini soli al comando ne abbiamo già avuti e in Italia non ne sentiamo certo la mancanza", ha replicato l'alleato di governo e viceministro M5s Luigi Di Maio, secondo cui i continui attacchi mirano a "spostare l'attenzione mediatica dalle continue notizie di rappresentanti della Lega coinvolti in casi di corruzione".



Dalla Sea Watch arriva la replica: "Siamo volontari, non scafisti" - A stretto giro arriva anche la risposta del comandante della Sea Watch, Arturo Centore: "Non siamo scafisti, siamo un equipaggio di volontari". "Vengono dette tante cose inesatte sul nostro conto - ha precisato il comandante - e per questo ci tengo a parlare e dire come stanno veramente le cose".