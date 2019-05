Migranti, Sea Watch: "Soccorse 65 persone al largo della Libia" | Salvini: "Non entri in Italia"

L'organizzazione umanitaria tedesca Sea Watch ha soccorso 65 persone che si trovavano su un gommone che, avvistato da un aereo civile di ricognizione, navigava a circa 60 chilometri di distanza dalle coste libiche . Lo ha comunicato, con un tweet, la stessa organizzazione tedesca. "Libia, Malta, Italia, Olanda sono state informate: nessuna risposta. Nel Mediterraneo stanno diminuendo i testimoni, non le partenze", si legge nel post.

Salvini: "Non entri in Italia" - Sulla questione è intervenuto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini. "Nave di ong tedesca, con bandiera olandese, raccoglie 65 immigrati in mare libico. Ho appena firmato una diffida ad avvicinarsi alle acque territoriali italiane. I nostri porti sono, e rimangono, chiusi", ha detto Salvini nel corso del Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica.