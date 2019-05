Sea Watch, Di Maio: "Salvini arrogante come Renzi, la Lega è in difficoltà"

Di Maio paragona l'atteggiamento di Salvini a quello di Renzi "quando gli chiedevano di far dimettere la Boschi" e, dicendo che nella Lega sale il livello di prepotenza per le difficoltà legata agli scandali di corruzione, commenta: "Non ci sto a rappresentare questo grande stratagemma per distrarre dall'emergenza del Paese che non è in questo momento l'immigrazione, ma la corruzione".



"Non sentiamo la mancanza di uomini soli al comando" - Dal leader M5s arrivano parole molto dure nei confronti del collega. "Dalle continue dichiarazioni che escono - dice - è evidente che c'è chi vuole alzare il livello di scontro. Non c'è molto da aggiungere rispetto agli attacchi al presidente del Consiglio, che ha tutto il sostegno mio e del governo. Dico solo che per la legge dei grandi numeri, se tutti pensano una cosa e c'è un singolo contrario, forse ha torto il singolo. Di uomini soli al comando ne abbiamo già avuti e in Italia non ne sentiamo certo la mancanza". Secondo Di Maio, i continui attacchi di Salvini mirano a "spostare l'attenzione mediatica dalle continue notizie di rappresentanti della Lega coinvolti in casi di corruzione".



"Alle Europee la scelta è tra Ancien Regime Ue e M5s" - In una lettera ai parlamentari, Di Maio scrive: "Lega, Forza Italia e Pd in Europa si alleano coi soliti. Lega e Forza Italia vogliono andare con il Ppe. Lo stesso Salvini ha auspicato un accordo tra sovranisti e Ppe! E non è un caso che stia provando a creare un gruppo con Orban che è un falco pro austerity, che perà sull'immigrazione fa il sovranista con le frontiere italiane. Questo 26 maggio si sceglie tra l'ancien régime europeo e il MoVimento 5 Stelle, unica forza veramente nuova, gli unici che non hanno alcun legame con quelli di prima".