Sea Watch 3, Di Maio: "Legge si rispetta, ma no agli insulti"

"Carola Rackete, comandante della Sea Watch 3, è stata arrestata dopo aver disobbedito all'alt della guardia di finanza, speronando una motovedetta nel tentativo di attraccare nel porto di Lampedusa. E per questo verrà processata, come è giusto che sia, perché ha violato la legge". Lo afferma il vicepremier M5s Luigi Di Maio condannando però "l'escalation di insulti registrata nelle ultime ore". "Non capisco tutto questo circo mediatico", aggiunge.