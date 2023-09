Scuola, Valditara: "Un miliardo di euro per istituti sempre aperti"

Sulla scuola il governo intende muoversi per andare incontro ai genitori lavoratori che chiedono l'apertura costante degli istituti.

"Vogliamo varare un piano estate: le scuole dovranno diventare veri centri di aggregazione civica e sociale nella loro autonomia ma dobbiamo metterci dei soldi, soprattutto per i giovani che in estate non hanno punti di riferimento", ha detto il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara. Per realizzare questo progetto, il ministro ha dichiarato di voler destinare "almeno un miliardo di euro (fondo che potrà essere ulteriormente incrementato): da fine ottobre inizieremo a essere operativi".