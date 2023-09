Valditara: "Nell'area Ocse il 14% dei giovani è senza diploma, in Italia il 22%"

Il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, commenta i dati internazionali sulla dispersione scolastica.

"Nell'area Ocse il 14% dei giovani adulti non ha un diploma, ma in Italia la percentuale è del 22%, un dato che va riconnesso con la divaricazione del Paese, l'Italia rimane spaccata in due - afferma il ministro -. Un fatto, questo, moralmente inaccettabile, tanto che abbiamo varato Agenda Sud che coinvolge 2mila scuole in particolare primarie, con una sperimentazione su 10 punti. Il 18 ottobre sarò a Caivano ad annunciare la presenza di una ventina di nuovi docenti insieme ad altre iniziative".