Scuola, Laura Agea: "I genitori saranno in grado di distinguere il Covid dall'influenza" 

Suonano le prime campanelle in Italia. Le scuole stanno ripartendo tra i dubbi dei genitori: ne ha parlato a "Mattino Cinque" Il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Laura Agea. "Credo che ogni genitore sia in grado di distinguere i sintomi del Covid da quelli di una qualsiasi influenza - ha detto in diretta l'esponente del Movimento Cinque Stelle - La fiducia nelle famiglie è la migliore soluzione".

Agea parla anche delle eventuali difficoltà che avrebbero i genitori nella gestione dei figli, tra misurazione della temperatura e sospetti casi Covid in classe: "Oggi verranno stanziate delle risorse per i congedi parentali, i genitori che hanno i figli che stanno male possono usufruire dei congedi".