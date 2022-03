Scuola, il ministro Bianchi: "Concorso inadeguato, eredità del passato"

Ad affermarlo è il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi , secondo cui il governo esegue "impegni assunti in precedenza, che vanno onorati, ma con una modalità di organizzazione delle prove che si è dimostrata non adeguata ". E aggiunge: "Poi andremo verso concorsi annuali ".

Il concorsone è stato definito

"un terno al lotto"

l'ultimo passaggio di una storia precedente

dai sindacati. "Questo erache ha dimostrato tutti i limiti, non c'è alcun dubbio", afferma Bianchi.

Verso concorsi annuali

- Il ministro sottolinea che il governo "sta andando verso concorsi annuali avendo ben chiaro quanti sono i posti vacanti disponibili in ogni area. L'obiettivo è trovare la maniera per permettere a tutti di trovare il proprio percorso di vita. Dobbiamo andare verso meccanismi per cui il passaggio allo Stato e al settore paritario deve essere considerato come una tappa della vita, ma non il destino finale".

"C'è un problema di formazione continua"

, evidenzia ancora Bianchi. "Si insegnano delle attività che sono sottoposte a cambiamenti rapidissimi, molto più rapidi dei cambiamenti della scuola: dobbiamo impostare una formazione continua dei docenti".