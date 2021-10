Scuola, Bianchi: mai così tanti soldi, subito più posti nei nidi

Ansa

"Non ci sono mai stati tanti soldi per la scuola". Così il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, parlando dei fondi previsti dal Pnrr, che saranno utilizzati per mettere in sicurezza gli ambienti scolastici, realizzare "più laboratori" e "aule in grado di adattarsi a diverse esigenze" e per "permettere ai ragazzi di tutto il Paese di avere le stesse opportunità per combattere la dispersione", aumentando i nidi.