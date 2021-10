Pnrr, ministro Bianchi: 13 miliardi per scuole e 5,4 per didattica

IPA

Sugli investimenti nella scuola con i soldi del Pnrr "abbiamo due ambiti molto chiari". A indicarlo è il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, spiegando che "uno è gli ambienti per la nuova didattica, molto più partecipata e laboratoriale, e poi per i contenuti della nuova didattica. Per i primi abbiamo posto 13 miliardi di investimento e per i secondi 5,4 miliardi".