Scontri Bologna, Lepore: "Il governo ci ha mandato le camicie nere" | Salvini: "Chiudere i centri sociali, sono occupati dai comunisti"

Lepore invece, tornando sulle tensioni, ha detto: "Nel comitato per l'ordine pubblico, parlandone con il prefetto, il vicequestore e tutti i rappresentanti delle forze dell'ordine, c'era contrarietà a svolgere questa manifestazione dei patrioti a pochi passi dalla stazione di Bologna. Poi evidentemente qualcuno da Roma ha chiamato e le cose sono cambiate". E ancora: "Io credo che sia grave che chi ha la responsabilità di gestire l'ordine pubblico abbia permesso a 300 persone vestite in camicia nera di entrare nella nostra città e sfilare di fronte alla stazione del 2 agosto. Noi eravamo contrari e abbiamo chiesto che questa cosa non si facesse anche perché avrebbe creato problemi di ordine pubblico, avrebbe messo a rischio l'incolumità di tante persone, come si è visto sabato. Purtroppo questo è accaduto. Mi aspetto che lunedì la presidente Meloni, invece che commentare disordini e cavarsela con poco, dica alla città di Bologna cosa possiamo fare insieme per rimettere a posto tutta l'area metropolitana che è stata colpita dall'alluvione".