"Nell'immediatezza dei fatti ho chiesto al capo della polizia una dettagliata ricostruzione delle evidenti delle criticità che, occorre riconoscerlo, hanno contrassegnato la gestione dell'ordine pubblico di quelle ore. E' palese che non si sia riusciti a contenere tutti i propositi criminali da cui era mossa la parte violenta dei manifestanti, specie quella istigata da elementi più politicizzati", ha affermato la Lamorgese, sottolineando che "il deficit di sicurezza è stato determinato dalla situazione che ha superato ogni ragionevole previsione" e che non deve "più ripetersi".

"Falso che vi fossero agenti infiltrati tra i manifestanti"

"In quella manifestazione - ha proseguito - le nostre forze di polizia hanno subito ben 41 feriti e questo anche per fronteggiare i facinorosi che intendevano assaltare anche le sedi istituzionali". La Lamorgese ha quindi respinto anche l'ipotesi che vi fossero tra i manifestanti "agenti infiltrati. Escludo questo supposto inquietante retroscena", ha detto spiegando che in piazza vi erano, invece, come da prassi agenti in borghese della Digos.