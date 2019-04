Scollatura al consiglio regionale di Sardegna, bufera su Desirè Manca (M5s): "Sono me stessa"

"Sono me stessa, giudicatemi per il mio lavoro". Si difende così Desirè Manca, capogruppo di M5s in Sardegna, dagli attacchi alla sua mise, ritenuta poco istituzionale nel giorno dell'insediamento del consiglio regionale sardo. Un body vedo-non-vedo sotto un tailleur blu elettrico mostrava una generosa scollatura. I foto e i video postati su Facebook hanno fatto il resto. Così la consigliera cinquestelle è corsa ai ripari. "Desirè è questa - si giustifica a L'Unione sarda. - E' la donna che vedete e non sarà certo un'aula istituzionale a cambiarne la personalità".