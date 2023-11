Sciopero dei trasporti, Salvini: "Buon senso o precettazione"

Dopo l'annuncio dello sciopero dei trasporti per lunedì, Matteo Salvini chiede "buon senso" e ventila l'ipotesi precettazione.

"Non accetto 24 ore di blocco del trasporto pubblico perché sarebbe il caos - avverte il ministro -. Se applicano il buon senso non intervengo, ma se pensano di fermare tutta l'Italia per 24 ore non lo permetterò e farò tutto quello che la legge mi permette di fare". La protesta è stata proclamata dai sindacati di base.