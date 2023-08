Schlein: "Troppi rigurgiti di nazionalismo e di pensiero fascista"

Elly Schlein vede "troppi pericolosi rigurgiti di nazionalismo e soprattutto di segregazionismo della storia, con pensiero che possiamo ancora definire fascista" in questo momento storico.

Intervenendo al congresso del Ps svizzero, la segretaria del Pd spiega: "I rapporti tra Italia e Svizzera affondano le radici in un'epoca lontana, hanno trovato una struttura politica negli anni bui del ventennio del fascismo in cui migliaia di esuli hanno trovato rifugio in questo Paese. Anche grazie a loro si è strutturato l'antifascismo italiano, una fase storica che oggi è bene ricordare".