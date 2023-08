Migranti, fermo amministrativo e multa per Open Arms | Schlein: "Governo disumano, crea il reato di solidarietà" | Meloni: "Facciamo applicare le leggi"

E aggiunge: "Solidarietà è fermare i viaggi della speranza e le morti in mare. Perché contribuire ad arricchire chi organizza la tratta degli esseri umani non ha nulla a che fare con le parole solidarietà e umanità".

Ma Schlein dice che la costituzione del reato di solidarietà "è quello che è accaduto a Open Arms per aver soccorso alcune imbarcazioni in difficoltà durante la navigazione verso il porto di sbarco assegnato a Carrara, il più lontano possibile per crudeltà, per un precedente salvataggio. E' quello che sta succedendo alla nave di Sea-Eye a Salerno, multa e fermo per venti giorni".

"Quei migranti andavano abbandonati in mare?"

Poi rincara la dose: "Ci dicano: quelle persone in pericolo andavano forse abbandonate in mare? Il paradosso è che sempre più spesso è la Guardia costiera italiana a richiedere il loro intervento di supporto: in una missione precedente Open Arms si è trovata a effettuare 7 operazioni di soccorso nella stessa giornata, nell'ultimo mese hanno salvato 734 persone e fornito assistenza ad altre 540 sempre sotto coordinamento della Guardia costiera italiana. Ma oggi quella nave, cui le stesse autorità italiane hanno chiesto supporto per i salvataggi, viene fermata per venti giorni per effetto del decreto approvato dal governo Meloni".