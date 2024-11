Schlein lancia il progetto per il Paese: "La destra litiga, il Pd c'è"

La segretaria dem, a proposito di alleanze, rivendica la sua linea. "Stiamo seguendo con interesse e attenzione, nel pieno rispetto dell'autonomia, il dibattito interno nelle altre forze che si definiscono progressiste. Continueremo a lavorare tenacemente e testardamente unitari, senza rinunciare alle iniziative del Pd, che è prima forza di opposizione e in molte regioni primo partito. Lo faremo senza tentazioni egemoniche, non ci appartengono, e senza irrealistiche tentazioni di autosufficienza. Non è un auspicio per il futuro, è un metodo che abbiamo già sperimentato nei territori come nel lavoro comune sulla manovra".