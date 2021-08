Facebook

"Candidarsi non è forse la più alta forma di mobilitazione politica? Ecco che allora non si tratta di entrare nel Pd o in altri partiti, significa dare il proprio contributo alla coalizione guidata da Matteo Lepore, una coalizione che il 4 ottobre vuole vincere con un ampio margine per dare una sveglia al centrosinistra nazionale". Così Mattia Santori, tra i fondatori del movimento delle Sardine, spiega perché ha deciso di candidarsi alle prossime elezioni comunali di Bologna nella lista del Pd - "ma da indipendente" - sottolinea.