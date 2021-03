Pd, manifestazione delle Sardine davanti al Nazareno: "Aprire fase costituente"

Pd, le Sardine vogliono "occupare" il Nazareno: manifestazione con tende e sacchi a pelo Ansa 1 di 11 Ansa 2 di 11 Ansa 3 di 11 Ansa 4 di 11 Ansa 5 di 11 Ansa 6 di 11 Ansa 7 di 11 Ansa 8 di 11 Ansa 9 di 11 Ansa 10 di 11 Ansa 11 di 11 leggi dopo slideshow ingrandisci

Una ventina di esponenti del movimento delle Sardine ha manifestato, con tende e sacchi a pelo, sotto la sede del Partito Democratico in via del Nazareno a Roma, guidati da Mattia Santori e Jasmine Cristallo. "Ci siamo stancati di una politica fatta sugli schermi. Noi facciamo parte di un campo progressista e chiediamo che si apra una fase costituente, non per il Pd o per le Sardine, ma per migliaia di persone che da anni aspettano".