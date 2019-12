Sardine, a Roma la prima riunione nazionale tra i promotori del movimento

Alcuni ragazzi alla porta riferiscono che si tratta sostanzialmente di un primo contatto fisico tra chi in questo mese ha comunicato solo su Facebook. Una riunione, quindi, prettamente organizzativa, durante la quale si discute insieme per fare un primo bilancio sulle manifestazioni, su cosa ha funzionato di più e cosa di meno. Sempre le stesse fonti sostengono che non sia all'ordine del giorno né la decisione né il dibattito sull'eventuale presentazione di liste alle prossime regionali.

La riunione delle sardine si svolge nello stabile in cui lo scorso maggio intervenne l'elemosiniere del Papa, il cardinale Konrad Krajevski, per riallacciare la corrente.