Sardegna, decadenza di Todde: il tribunale respinge il ricorso

Il 9 luglio intanto si riunirà la Corte costituzionale per discutere del conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Sardegna contro lo Stato, in ordine alla legge nazionale che regola i casi di decadenza per gli amministratori. Si dovrà cioè chiarire se la legge nazionale, utilizzata dai giudici del collegio elettorale per decretare a gennaio la decadenza di Alessandra Todde, fosse applicabile a una Regione a statuto speciale come la Sardegna.