Governo, Santanchè: "Non mi dimetto a meno che non me lo chieda Meloni"

Al contrario, "il governo si è compattato", ha sottolineato Daniela Santanchè. "Sono usciti in mia difesa Salvini, Tajani, tutta la Lega, Forza Italia, Noi Moderati. E persino Renzi, che di solito ce ne fa di tutti i colori. Sono tranquilla, conosco la vicenda nel merito e so che non mi porterà a una condanna. È un processo da imprenditrice, non ha rilevanza politica...". A giudizio della ministra le false comunicazioni sociali a lei contestate nel rinvio a giudizio rappresentano "un reato che in tanti Paesi nemmeno c'è" e in ogni caso "mai mi è stata fatta un'accusa sulle mie funzioni di ministro. Sono rimasta fedele al giuramento alla Repubblica, ho sempre agito con disciplina e onore. Grazie a Dio non ho nessuna condanna, non c'è nessun fallimento, nessuna bancarotta".