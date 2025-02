Sanità, classifica sulle Regioni virtuose ma Fontana (Lombardia) insorge: "Ministero inaccettabile"

Non è l'unico caso virtuoso. Netto il balzo in avanti della Sardegna, che guadagna in media 8,63 punti, grazie all'incremento dei punteggi nella prevenzione e nell'assistenza territoriale. Migliora anche la Calabria (+4,92), che sebbene resti ultima in classifica, registra un importante progresso distribuito su tutte le aree dell'assistenza. Passi avanti anche in Friuli Venezia Giulia, Molise, Umbria, Valle d'Aosta, Campania. Nel complesso, il nuovo monitoraggio rileva che in tutto il Paese migliora l'area ospedaliera, con una sola Regione (la Valle d'Aosta) che non raggiunge il punteggio minimo. La prevenzione, dopo il crollo subito nel 2020 a causa della pandemia, fatica a risollevare la testa. Mentre osservata speciale è l'area delle cure territoriali: ci si aspettavano i primi effetti benefici della riforma dell'assistenza territoriale, che tuttavia per il momento non si vedono.