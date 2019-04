"Questo patto - ha aggiunto la Grillo - si trasforma in piani regionali di intervento e con questo nuovo piano dovremo ridurre abbondantemente i tempi di attesa. Ci sono due novità importanti: rendiamo vincolante la riduzione dei tempi di attesa per valutare i manager e poi le aziende sanitarie devono farsi carico delle richieste del cittadino e assicurare quelle prestazioni nei tempi; se non ci riescono, a proprie spese le devono far fare senza far pagare il surplus".



Ma non è mancato un riferimento ai costi della sanità pubblica che secondo il ministro "sono molto più bassi rispetto ad altri paesi in Europa, come la Germania", e che per questo difenderà caparbiamente: "Non potrei mai accettare nessun taglio, nemmeno un euro di meno". Infine un passaggio sui vaccini: "Sono fondamentali e vanno fatti -ribadisce il minstro della Salute - Ma c'è un problema di corrente ideologica contro i vaccini. Nessuna scienza, solo ideologia che li ostacola. Ma vorrei tranquillizzare ancora una volta i cittadini sui vaccini, perchè sono estremamene sicuri". Poi una frecciatina a chi cavalca la questione: "I partiti siano lontani dalle questioni sanitarie. C'è la scienza, tutto il resto sono chiacchiere".