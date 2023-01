Sangiuliano: "Dante fondatore del pensiero di destra italiano" | Le parole del ministro sollevano un vespaio

"Ritengo che non dobbiamo sostituire l'egemonia culturale della sinistra , quella gramsciana, a un'altra egemonia, quella della destra. Dobbiamo liberare la cultura che è tale solo se è libera, se è dialettica", ha aggiunto il ministro.

Pd: "Parole Sangiuliano improbabili"

"Il ministro Sangiuliano lasci stare almeno Dante. Capiamo che è un ottima fonte di pubblicità e che al Ministro piace pronunciare parole in libertà, ma non scomodiamo il padre della lingua italiana per analisi risibili e caricaturali". Lo ha dichiarato Irene Manzi, capogruppo Pd in Commissione cultura. "Invece di pensare a governare, all'inflazione che si mangia gli stipendi, alla benzina che rincara, si impossessano - senza timore di sembrare ridicoli- anche di Dante. Se non fosse un momento drammatico per il Paese ci sarebbe da ridere. Le parole improbabili del ministro Sangiuliano indicano chiaramente la qualità dell'esecutivo Meloni: tante chiacchiere e zero fatti", ha aggiunto.