Salvini: "Un governo tra Renzi e M5s? Da film dell'orrore | Spero in Mattarella" | "No a inciuci e giochi di palazzo"

"Rispetto i 'cacciatori' di poltrone, per carità. E rispetto i disperati che non vogliono tornare a lavorare fuori dal Parlamento", afferma intervistato da La Repubblica. Di fronte al rischio che il Paese vada in esercizio provvisorio, il ministro dell'Interno replica: "Io so come tirarlo fuori il Paese. Se si vota in fretta e si fa la Manovra in fretta, noi le idee ce le abbiamo ben chiare".



"Si può votare anche prima di fine ottobre. E poi, se le elezioni danno un risultato chiaro, noi la Manovra ce l'abbiamo già pronta in testa", rimarca il leader del Carroccio. "Sarei curioso di una manovra targata Pd-Cinque Stelle. Però non mi interessa, ripeto, andiamo presto in Parlamento e ciascuno dica la sua. Il presidente Mattarella farà il suo".



Quanto a un possibile vertice con Di Maio, dichiara: "Non abbiamo incontri in agenda. Non abbiamo niente di preparato. Né con lui, né con Conte". Salvini nega quindi di temere le inchieste sulla Lega: "Io sono tranquillo".



Su Twitter poi ribadisce: "Inciuci, giochetti di palazzo, governi tecnici o 'di scopo' (?) non fermeranno la voglia degli italiani di un governo finalmente forte, chiaro, libero, per tornare a correre, per l'Italia dei sì. Ci stai???"