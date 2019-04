Su Quota 100 Salvini replica così alle perplessità dal viceministro all'Economia, Laura Castelli (M5s) che aveva parlato di "misura transitoria e migliorabile". "Quota 100 ha nel suo obiettivo più importante quello di aprire spazi di lavoro stabile per i giovani quindi mi rifiuto di pensare che ci sia qualcuno contro i giovani che iniziano a lavorare", spiega Salvini.



"Polemiche con Di Maio? Bado ai fatti e mi cucio la bocca" - Sulle punzecchiature a distanza con l'altro vicepremier, Luigi Di Maio, il ministro dell'Interno afferma: "Da qui al 26 maggio parlerò solo di cose da fare e mi riprometto di non rispondere a nessuna polemica o a nessuna vera o presenta sui quotidiani. Io bado ai fatti e mi cucio la bocca".



"A Vinitaly per rappresentare governo del sì" - "Sono qui per onorare il lavoro dei nostri agricoltori e imprenditori, sono qui anche per portare a nome del governo notizie su alcuni cantieri fermi da tempi e penso alla Brescia-Verona-Padova, ai cantieri che partono, aprono, scavano e viaggiano. Rappresento il governo del sì", prosegue Salvini al suo ingresso al Vinitaly di Verona. Poi, interrogato dai giornalisti se esista quindi un "governo del no" il vicepremier torna sulla Tav veneta aggiungendo: "A me interessa che qui il treno viaggi e viaggi velocemente, se qualcuno aveva dei dubbi se li fa o se li è fatti passare, penso infatti sia una questione di giorni se non di ore e si ripartirà finalmente a lavorare". In merito alla Torino-Lione aggiunge: "Ci sono i bandi aperti quindi ci sono 6 mesi per una dimostrazione di interesse da parte delle aziende".



"Intervento armato sin Libia sarebbe un dramma" - Sulla situazione in Libia, Salvini si dice "preoccupato perché lì ci sono tanti italiani. C'è anche Eni e altre aziende. Vorremmo riprendere rapporti commerciali con un Paese stabile. Stiamo lavorando per la pace e il dialogo in Libia con tutte le parti in causa, direttamente o indirettamente io sono in contatto con alcuni ministri del governo però stiamo ragionando con tutti. L'intervento armato, le bombe, i cannoni sarebbero un dramma".