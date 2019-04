Quota 100, la viceministro Castelli: "Misura transitoria e migliorabile"

Quota 100 potrebbe essere una misura passeggera. A dirlo - rispondendo alle polemiche degli imprenditori del nord che ne chiedono la sospensione - è la viceministro all'Economia Laura Castelli a margine dell'evento Sum, a Ivrea. Il pensionamento per chi ha compiuto 62 anni di età e ha 38 anni di contributi è una misura varata dal governo gialloverde in qualità di " misura transitoria che era necessaria" ma di cui adesso lo stesso esecutivo vuole valutare "gli effetti".

Del resto, ha voluto precisare la vice di Tria, "probabilmente questa misura fa un po' paura" ed è "migliorabile". Sulle cifre del Def Castelli non ha fornito anticipazioni: "Dare i numeri ora non sarebbe il caso", anche perché il governo si è trovato di fronte "un Paese frenato in maniera molto forte. Per fortuna gli italiani hanno mandato al governo persone che pensano a ricette diverse, facendo ripartire gli investimenti".