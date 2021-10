Salvini: "Sostegno al governo se taglia tasse ma parlamento cancelli la riforma del catasto"

Non accenna a diminuire la tensione nella maggioranza all'indomani del cdm disertato dai ministri leghisti . "Il sostegno della Lega al governo non è in discussione quando si tratta di tagliare le tasse", ha detto Matteo Salvini parlando con i cronisti fuori dal Senato. "Contiamo che il Parlamento, che può intervenire, modifichi questi passaggi e tolga qualsiasi ipotesi di riforma del catasto e di patrimoniale sulla casa dalla delega fiscale".

"Il passaggio che porta all'emersione del nero e dell'abusivo va benissimo, ma ogni possibilità attuale o futura di un aumento della tassa sulla casa non potrà mai avere il sostegno della Lega", ha detto il segretario del Carroccio. "Io sono in questo governo per ridurre le tasse, non per aumentarle, soprattutto su un bene primario come la casa, di cui 8 italiani su 10 sono proprietari di quella in cui vivono".

Lega non ha votato delega perché c'è possibile aumento tasse - "La Lega non darà mai il suo ok a un aumento delle tasse. Partendo da quello che c'è scritto, perché verba volant scripta manent, nella delega fiscale approvata ieri in Cdm, al comma 2 dell'articolo 7, lettere A e B, un aumento possibile delle tasse sulla casa. Ecco perché la Lega non ha votato", ha detto Salvini mostrando ai cronisti i documenti della delega fiscale varata dal governo con l'assenza dei ministri leghisti.

"Lega resta al governo,escano Letta-Conte se vogliono" - "No, no la Lega è dentro (la maggioranza, ndr). Se vogliono, escono Letta e Conte perché il Parlamento ha dato la fiducia a Draghi per abbassare le tasse non per aumentarle", ha rassicurato Salvini a chi gli chiedeva se la Lega uscirà dalla maggioranza di governo dopo il mancato voto sulla delega fiscale.

"Non firmo assegno in bianco, non bastano rassicurazioni" - "Io non firmo un assegno in bianco e non mi basta che il ministro dell'Economia dica che gli aumenti potrebbero esserci dal 2026", ha continuato Salvini spiegando le ragioni dell'assenza del suo partito dal Cdm. "Questa è una

patrimoniale su un bene gia' tassato", ha aggiunto.